В ПФР напомнили о возможности получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений

Граждане России могут получить единовременную выплату из пенсионных накоплений при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Об этом напоминает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Отделения ПФР по Нижегородской области.

Законодательством предусмотрены четыре вида выплат пенсионных накоплений. Это единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам в случае его смерти, поясняют специалисты.

Получить все средства пенсионных накоплений вправе россияне 1967 года рождение и моложе, а также официально трудоустроенные в период с 2002 по 2004 год мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, если работодатели отчисляли за них страховые взносы.

Кроме того, этим правилом обладают и участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую прекратилось 31 декабря 2014 года.

Единовременную выплату осуществляет Пенсионный фонд России или негосударственные пенсионные фонды — в зависимости от того, где именно формировались накопления. Подать соответствующие заявление можно в любой момент после достижения необходимого возраста, отмечает издание.