В ПФО улучшить работу с обращениями хотят с помощью ИИ и муниципальных центров управления

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Уфе состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе, посвященное уровню доверия к органам власти и местного самоуправления в регионах ПФО.

Провел совещание сам полномочный представитель Игорь Комаров. В обсуждении также приняли участие председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, руководитель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, высшие должностные лица регионов Приволжья, представители Федерального Собрания, окружных структур федеральных органов власти, ученые и общественники, сообщает пресс-служба полпреда

В своей речи Игорь Комаров назвал повышение уровня доверия людей к органам власти и общественным институтам ключевым фактором общественно-политической стабильности и поступательного развития страны. Он рассказал о работе в этом направлении, организованном с учетом задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из ее результатов стало активное вовлечение жителей в оценку качества государственных и муниципальных услуг и участие граждан в управлении территориями на местном уровне с помощью механизма инициативного бюджетирования.

С учетом специальной военной операции и подготовки к выборам Президента, властям регионов следует уделять особое внимание общению с жителями, включению граждан в процесс принятия решений и более активному использованию механизмов обратной связи, в том числе с помощью центров управления регионами (ЦУР), уверен Комаров.

«В ПФО одними из первых в России заработали различные сервисы обратной связи, которые сегодня трансформировались в крупные федеральные платформы. Главы регионов активно используют социальные сети, и наш округ здесь также на ведущих позициях в стране. С развитием IT-технологий каналов коммуникаций становится все больше, их влияние растет. Эти информационные ресурсы надо активно использовать для конструктивного диалога и партнерства власти и общества, особенно на уровне муниципалитетов, и в целом — для укрепления гражданской солидарности и противостояния в условиях СВО деструктивным силам», — добавил он.

В ходе встречи было упомянуто о мерах поддержки военных как одном из факторов, влияющих на общий уровень доверия к власти. «Нам важно быстро и эффективно решать все вопросы, возникающие у ветеранов спецоперации и родных погибших бойцов. <…> В субъектах Приволжского федерального округа есть множество своих уникальных проектов по оказанию помощи ветеранам спецоперации. Уверена, лучшие из них необходимо масштабировать и внедрять в других регионах нашей страны», — заметила Анна Цивилева.

Руководитель Республики Башкортостан Радий Хабиров в свою очередь представил доклад о повышении уровня доверия к органам власти и местного самоуправления, в котором были отражены основные подходы и механизмы в организации данной работы и лучшие практики регионов Приволжья.

Особое внимание было уделено опыту субъектов в построении эффективной информационно-коммуникационной политики, действующим и перспективным форматам общественного диалога, а также механизмам обратной связи с учетом компетенций АНО «Диалог» и Центров управления регионами.

«Как подчеркнул Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, именно муниципалитеты находятся ближе всего к гражданам. Поэтому их поддержка должна быть всесторонней, особенно, когда мы говорим об их коммуникации с жителями. Укрепить доверие между властью и обществом — наша ключевая задача», — заявил в этом контексте Владимир Табак, выступая от лица экспертного сообщества.

Усилить работу с обращениями на местах можно в том числе с помощью муниципальных центров управления (МЦУ). В число пилотных регионов, где будут созданы подобные центры по аналогии с ЦУР, вошел Нижний Новгород. Внедрение такой модели позволит впоследствии поднять вопрос о масштабировании этого опыта на всю страну. Помимо развития системы МЦУ, планируется использовать искусственный интеллект для подготовки типовых ответов и запустить автоматическую систему модерации сообщений, поступающих от граждан в социальных сетях.

Региональным опытом, а также эффективными практиками работы органов власти поделились губернаторы Нижегородской и Пензенской областей Глеб Никитин и Олег Мельниченко. Первый из них рассказал о проектах обратной связи с жителями, которые реализуются как в его регионе, так и в других субъектах, входящих в ПФО.