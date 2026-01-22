В ПФО стартовал конкурс афиш и плакатов в рамках Фестиваля «Театральное Приволжье»

В регионах Приволжского федерального округа в рамках VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» стартовала заявочная кампания конкурса афиш и плакатов. Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Конкурс реализуется в целях привлечения интереса молодежи Приволжского федерального округа к фестивалю.

Для участия в конкурсе необходимо до 22 февраля подать заявку на официальном сайте фестиваля, заполнив форму во вкладке «Конкурс афиш».

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, постоянно проживающие на территории регионов ПФО, в возрасте от 6 до 30 лет включительно.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова и соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Конкурс проводится в несколько этапов:

подача заявок: 22 января – 22 февраля 2026 г.;

региональный отбор лучших работ: 24 февраля – 4 марта 2026 г.;

экспертная оценка: 5 – 15 марта 2026 г.;

подведение итогов: 27 марта 2026 г.

На конкурс представляются афиши и/или плакаты – живописные работы (рисунки) высокого уровня и работы, выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ, популяризирующие фестиваль «Театральное Приволжье», информирующие о проведении спектаклей и отдельных событий фестиваля в рамках регионального и окружного этапов.

Победителям вручаются дипломы за 1,2,3 места и памятные подарки. По решению жюри могут быть учреждены гран-при, специальные дипломы и почетные грамоты.

Итоговое награждение победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» и художественного конкурса пройдет во Всемирный день театра, 27 марта, в формате видеотрансляция (прямой эфир) с подключением всех 14 регионов ПФО, в рамках которой оглашаются итоги окружного голосования и определяются победители фестиваля в номинациях.

Напомним, что Республика Татарстан победила в конкурсе в V сезоне фестиваля «Театральное Приволжье» в молодежной номинации конкурса на лучшую разработку афиши или плаката. Победителем конкурса стала художница из Республики Татарстан, студентка Казанского художественного училища имени Н.И.Фешина Яна Попеско.