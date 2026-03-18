В ПФО обсудили готовность к паводкам и пожароопасному сезону

Представители Татарстана приняли участие в заседании Межведомственной комиссии по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Заседание прошло 17 марта в Нижнем Новгороде в формате видеоконференции под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Паньшина. Основной темой стала готовность регионов к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону.

От Татарстана в обсуждении участвовали главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин, начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов и другие представители органов власти.

В ходе заседания участники рассмотрели вопросы наполнения водохранилищ и режимов их работы, а также меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Заместитель начальника Департамента Росгидромета по ПФО Анна Носкова представила прогноз весеннего половодья. Отдельное внимание уделили подготовке к паводку в Оренбургской области.

Также рассмотрели меры пожарной безопасности, реализуемые органами власти и местного самоуправления. Исполняющий обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Эдуард Леонтьев отчитался о подготовке к пожароопасному сезону и межведомственном взаимодействии.

Игорь Паньшин подчеркнул необходимость скоординированных действий всех служб.

«Мы продолжаем работать в условиях внешнеполитического, финансового и информационного давления со стороны антироссийских сил. Обязаны сделать все, чтобы не допустить неблагополучного сценария с паводками и пожарами», – отметил он.

По итогам заседания определены ключевые направления дальнейшей работы, а также сформированы предложения и рекомендации, которые включены в протокол.