В ПФО появился уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

Приволжский федеральный округ первым в России создал свою уникальную мелодию «Музыка Приволжья». В нее вошли звуковые колебания, в которые специалисты Роскартографии видоизменили значения высот географических объектов регионов округа, сообщает пресс-служба полпреда РФ в ПФО.

В альбом вошли 14 отдельных композиций, его премьера состоялась сегодня.

«Музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где действительно уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО», — заявил гендиректор Роскартографии Сергей Карутин.

Для создания мелодий преобразовывались значения высот холмов, низменностей, рек и гор ПФО. Это позволило «озвучить» каждый из регионов округа, отметили в пресс-службе полномочного представителя.

Все желающие могут оценить звучание ландшафтов Приволжского федерального округа, оценив видеоклип проекта. Он доступен по ссылке.