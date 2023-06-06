Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ПФО полицейские изъяли уже более 16 тыс. литров опасной алкогольной продукции
Полицейские продолжают работу по изъятию в Приволжском федеральном округе опасной для жизни алкогольной продукции. Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».
Напомним, с 4 по 6 июня в Ульяновской области выявили 51 случай отравления алкоголем. В результате погибли 18 человек. Установлено, что все они употребляли пивной напиток марки «Мистер Сидр».
Сотрудники полиции оперативно изъяли крупные партии напитка в Удмуртской Республике, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях. Так, в Самаре остановили грузовой автомобиль, в котором были обнаружены пластиковые емкости общим объемом 810 литров и документы на получение алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». На территории Удмуртии полицейскими изъято почти 14 тыс. литров пивного напитка, а в Мордовии – более 250 литров. По всем фактам обнаружения опасной для жизни алкогольной продукции будут приняты процессуальные решения.
В настоящее время продолжается работа по изъятию из незаконного оборота некачественной и фальсифицированной спиртосодержащей продукции.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа