В ПФО полицейские изъяли уже более 16 тыс. литров опасной алкогольной продукции

Полицейские продолжают работу по изъятию в Приволжском федеральном округе опасной для жизни алкогольной продукции. Об этом сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Напомним, с 4 по 6 июня в Ульяновской области выявили 51 случай отравления алкоголем. В результате погибли 18 человек. Установлено, что все они употребляли пивной напиток марки «Мистер Сидр».

Сотрудники полиции оперативно изъяли крупные партии напитка в Удмуртской Республике, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях. Так, в Самаре остановили грузовой автомобиль, в котором были обнаружены пластиковые емкости общим объемом 810 литров и документы на получение алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр». На территории Удмуртии полицейскими изъято почти 14 тыс. литров пивного напитка, а в Мордовии – более 250 литров. По всем фактам обнаружения опасной для жизни алкогольной продукции будут приняты процессуальные решения.

В настоящее время продолжается работа по изъятию из незаконного оборота некачественной и фальсифицированной спиртосодержащей продукции.