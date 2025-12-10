В ПФО подвели итоги работы за год по военно-патриотическому воспитанию молодежи

10 декабря 2025 года прошло совещание-видеоконференция, посвященное вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и прошедшее под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Александра Тихонова.

В ходе совещания подвели итоги работы за 2025 год по военно-патриотическому воспитанию, а также обсудили реализацию проектов, направленных на развитие патриотизма среди молодежи и совершенствование кадетского образования.

Также, по традиции, были объявлены призеры конкурса «Герои Отечества», который в этом году имел новые номинации для музеев и военно-патриотических клубов. Имена победителей можно увидеть здесь.