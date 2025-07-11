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Общество 11 июля 2025 15:30

В ПФО подвели итоги молодежных проектов и определили планы на второе полугодие 2025 года

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11 июля в формате видеоконференции прошло окружное совещание, посвященное итогам реализации государственной молодежной политики и общественных проектов Приволжского федерального округа за первую половину 2025 года. Мероприятие провел заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, который отметил рост участия молодежи в общественных инициативах – более 190 тысяч человек, что на 39 тысяч больше, чем в прошлом году. Особое внимание уделялось информационному сопровождению проектов и расширению охвата молодежи.

В совещании приняли участие представители Республики Татарстан, включая заместителя Премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву, а также руководителей профильных министерств и федеральных инспекторов. Было отмечено, что реализация региональных этапов общественных проектов в Татарстане идет согласно утвержденным дорожным картам, а республика готова организовывать мероприятия на высоком уровне. Особый акцент сделан на военно-патриотическом воспитании, интеллектуальном развитии и поддержке молодежных инициатив.

В числе ключевых мероприятий на второе полугодие – Молодежный форум «иВолга», который соберет более 28 тысяч участников из 88 регионов России. Форум станет площадкой для обмена опытом и получения грантов на реализацию проектов. Также запланированы запуск нового сезона Интеллектуальных олимпиад, окружной финал спортивно-интеллектуального проекта «МолоТ» и фестиваль уличного искусства «ФормАрт», посвященный Году защитника Отечества. Эти инициативы направлены на укрепление патриотизма, развитие творческого и интеллектуального потенциала молодежи ПФО.

#ПФО #патриотизм #молодежная политика
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