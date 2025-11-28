Синоптик Ильин спрогнозировал аномально теплые выходные в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На севере Приволжского федерального округа в предстоящие выходные температура будет теплее нормы на 8-10 градусов. Это самые высокие отклонения от нормальных температур по сравнению с остальной Европейской частью России, сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«На севере Приволжского федерального округа по сравнению с Европейской территорией России в предстоящие выходные будут самые высокие отклонения от климатической нормы, достигающие 8-10 градусов», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Татарстане, включая Казань, в субботу и в воскресенье днем потеплеет до +4..+5 градусов, а в ночные часы температура составит +2..+3 градуса.

«Также ночью в субботу и в дневные часы в воскресенье в столице Татарстана ожидается небольшой дождь. При этом в субботу днем и воскресенье ночью осадков не ожидается», – добавил синоптик.

Ветер, по его словам, в выходные в республике прогнозируется слабый – со скоростью 1-3 метра в секунду. При этом на юге республики в субботу ожидается туман.