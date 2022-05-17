В ПФО открылась «Туриада – 2022», собравшая около 700 спортсменов из различных регионов

Во вторник, 17 мая, в Саратовской области открылся спортивно-туристский лагерь «Туриада». В соревнованиях участвуют около 700 спортсменов из различных регионов РФ.

В открытии соревнований приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и временно исполняющий обязанности Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

В этом году победитель конкурса турмаршрутов получит грант в 400 тысяч рублей за счет средств Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.



В программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное и командное первенство), а также конкурс туристических маршрутов.

Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов. Соревнования по лыжному туризму, входящие в программу «Туриады», состоялись в феврале т.г. в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс туристских презентаций и конкурс знаний о туризме.

Победители и призеры «Туриады – 2022» примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.