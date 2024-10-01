В ПФО откроют шесть новых международных клубов дружбы

В Приволжском федеральном округе действуют восемь международных клубов дружбы, в том числе один в Татарстане. В ближайшее время будут открыты еще шесть: в Мордовии, Удмуртии, Пензенской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областях. Об этом на церемонии закрытия Международного молодежного форума «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь.События» заявил заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Участниками события стали 500 лидеров общественных организаций, журналистов, молодых ученых и предпринимателей, а также участники международных образовательных и культурных программ из 116 стран. Машковцев поздравил их от имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Форум уже много лет является одной из ведущих площадок для расширения взаимодействия и обмена опытом между российской и иностранной молодежью», — подчеркнул он.

Представитель полпредства заметил, что молодежные клубы дружбы помогают молодым людям лучше узнать культуру и национальные традиции, объединяют молодежь из разных регионов и дружественных стран. С этой целью должен развиваться и институт общественной дипломатии.

«Важно, что участники форума смогли повысить свои знания в области международных отношений и гуманитарного сотрудничества», — добавил он.

Создание клубов дружбы стало продолжением программы «Культурное шефство» ВФМ-2024, организатором которого выступила Росмолодёжь. По поручению Президента России Владимира Путина их открывают, чтобы сохранить наследие фестиваля, а также для развития связей между россиянами и представителями других стран. Ожидается, что проект охватит 89 российских регионов.

Кроме того, на церемонии объявили победителей конкурса «Росмолодежь.Гранты». Шесть участников получили поддержку на общую сумму почти 3,6 млн рублей. В числе победителей представители Оренбургской, Пензенской, Тюменской, Амурской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.