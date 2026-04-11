В ПФО обсудили развитие национальной политики до 2036 года

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями руководителей регионов Приволжского федерального округа, отвечающими за этноконфессиональную сферу. В нем приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, сообщает пресс-служба полпреда.

Участники встречи рассмотрели реализацию Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года, а также вопросы обеспечения межэтнического и межконфессионального согласия.

В беседе приняли участие председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Владимир Иванов, глава Чувашии Олег Николаев, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и представители экспертного сообщества. Подобные мероприятия проводятся ежегодно по поручению Президента РФ Владимира Путина в одном из регионов ПФО.

«Президентом России Владимиром Путиным в ноябре прошлого года утверждена новая редакция Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года. Документ не просто ставит цели и задачи – он дает конкретные ориентиры органам власти: какие действия нужно предпринимать и какие механизмы задействовать», – напомнил Магомедсалам Магомедов.

В свою очередь Игорь Буренков заметил: «Регионы Приволжского федерального округа на протяжении многих лет – это пример добрососедских отношений людей разных культур и религий. Социологические показатели в ПФО в сфере межнациональных отношений одни из самых высоких в России».

Заместитель полпреда обратил внимание на ключевую роль региональных властей в профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве в условиях геополитического противостояния. При координации аппарата полпреда в 2024-2025 годах во всех регионах Приволжья прошли заседания советов по межнациональным отношениям с участием глав субъектов.

Буренков также вспомнил о контроле за миграционной политикой: в марте 2025 года в Казани прошло заседание Совета ПФО, где обсуждались вопросы совершенствования миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов. Около 30 предложений по итогам поддержаны и реализуются на федеральном уровне.

«В Приволжском федеральном округе в 2025 году, согласно исследованию ФАДН России, уровень общероссийской гражданской идентичности составил 94,1%. Это очень хороший результат, который означает, что люди, проживающие на территории округа, независимо от национальности, однозначно разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, отождествляют себя с единым многонациональным народом России», – констатировал в своем выступлении Игорь Баринов.

Руководитель ФАДН отдельно упомянул высокую эффективность региональных органов власти ПФО по поддержанию межнационального мира и согласия.

Глава Чувашии же поделился региональным опытом. «В Чувашии действует Дом дружбы народов, где представители 35 национально-культурных автономий живут одной большой семьей, отмечая праздники и проводя фестивали. Нашей гордостью стал проект „Вышитая карта России“, получивший продолжение в „Современной музыкальной карте“ и „Атласе театральной России“», – рассказал Олег Николаев.

По итогам семинара-совещания сформирован перечень поручений, направленных на решение выявленных проблем, а также на усиление координации между федеральными и региональными органами власти.