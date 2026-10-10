В ПФО обсудили подготовку к оценке со стороны ФАТФ

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел расширенное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Речь шла о подготовке регионов к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), сообщает пресс-служба полпреда.

Республику Татарстан на совещании представляли главный федеральный инспектор по РТ Айрат Ахметшин, начальник Управления министерства юстиции России по РТ Максим Скирда, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по РТ Михаил Григорьев и другие руководители органов власти.

По поручению первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко в федеральных округах сейчас проводятся межведомственные мероприятия с участием представителей Росфинмониторинга, территориальных правоохранительных и надзорных органов, а также иных участников национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Соответствующая работа направлена на качественную подготовку всех уполномоченных органов и лиц к предстоящей оценке.

Основной целью совещания стала координация деятельности органов государственной власти, организаций и представителей частного сектора округа при подготовке к оценке ФАТФ, намеченной на 2028 год. Собравшиеся обсудили возможные дополнительные меры, совершенствование межведомственного взаимодействия и повышение эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Игорь Комаров заметил, что пятый раунд оценки будет сосредоточен на практических результатах: насколько эффективно законодательство в этой сфере работает на всей территории страны. В связи с этим особое значение приобретает согласованная работа на окружном и региональном уровнях, а также готовность уполномоченных органов к возможным рабочим выездам международных оценщиков в регионы.

Особое внимание полпред уделил действующей в ПФО межведомственной системе оценки рисков отмывания денег. В 2024 году в округе был утвержден перечень критериев из 186 показателей, позволивший анализировать ситуацию и результаты работы в разрезе регионов.

Среди индикаторов – объемы обналичивания средств, в том числе бюджетного происхождения, подозрительные сделки и их динамика, деятельность компаний с признаками фирм-однодневок, вывод капитала за рубеж, результаты противодействия экономической преступности и организация межведомственного взаимодействия.

На основе статистических данных и пояснений уполномоченных органов в Приволжье ведется анализ, позволяющий оценивать концентрацию элементов теневой экономики и меры противодействия в каждом регионе. Эту работу полпред назвал одним из направлений подготовки к предстоящим оценочным мероприятиям.

По итогам дискуссии Игорь Комаров поручил доработать и принять комплекс дополнительных мер по противодействию незаконным финансовым операциям.