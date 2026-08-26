В ПФО обеспечат безопасность на выборах – Игорь Комаров

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провел совещание с руководителями окружных и территориальных подразделений федеральных органов власти, заместителями высших должностных лиц и председателями избирательных комиссий. Основное внимание уделили вопросам обеспечения общественно-политической стабильности, безопасности и законности в ходе предстоящих выборов 18–20 сентября, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ.

С 18 по 20 сентября в ПФО пройдут выборы высших должностных лиц трех регионов – Республики Мордовия, Пензенской и Ульяновской областей, депутатов семи законодательных органов и четырех представительных органов административных центров. Всего в округе состоится около 600 избирательных кампаний, по итогам которых будет распределено 4,7 тыс. мандатов.

«Наш безусловный приоритет – легитимность избирательного процесса и высокий уровень общественного доверия к результатам выборов. Общая задача – обеспечить общественно-политическую стабильность нашей страны», – подчеркнул полпред.

Он отметил, что выборы должны пройти в строгом соответствии с законодательством, при соблюдении прав граждан и создании равных, понятных и безопасных условий для всех участников избирательного процесса.

В Республике Марий Эл, Удмуртской и Чувашской Республиках, Пермском крае и Нижегородской области для удобства избирателей будет применяться дистанционное электронное голосование.

На совещании обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия. Комаров подчеркнул необходимость скоординированной работы органов власти, избирательных комиссий, правоохранительных структур, экстренных и коммунальных служб для оперативного реагирования на любые ситуации. Запросы и потребности граждан должны оставаться приоритетом для всех уровней власти.

Полпред выразил уверенность, что выборы в регионах ПФО пройдут организованно, безопасно и в полном соответствии с законодательством.

В совещании от Татарстана участвовали главный федеральный инспектор по РТ Айрат Ахметшин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, федеральный инспектор Сергей Байдин, начальник ГУ МЧС по РТ Ирек Кадамов, министр внутренних дел РТ Дамир Сатретдинов, председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев и другие руководители.

По данным ЦИК, в стране запланировано свыше 2,2 тыс. избирательных кампаний.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам. К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».