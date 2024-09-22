В ПФО доля кредитов на строящееся жилье упала втрое после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки доля кредитов на строящееся жилье в Приволжском Федеральном округе упала с 45% до 14%, сообщает портал «Мир квартир» со ссылкой на экспертов отрасли.

Причем резкое снижение фиксируют и в других федеральных округах. Так, в Южном федеральном округе доля таких займов сократилась с 50% до 22%, в Северо-Западном — с 50% до 22%, в Центральном — с 49% до 21%, в Северо-Кавказском — с 48% до 21%, в Уральском — с 47% до 19%, в Дальневосточном — с 46% до 29%, а в Сибирском — с 44% до 15%. Эксперты заметили сокращение даже на Дальнем Востоке, где действует программа Дальневосточной ипотеки со ставкой 2%, хотя в этом округе показатель сохранился на максимальном уровне по сравнению с другими ФО.

По словам гендиректора KEY CAPITAL Ольги Гусевой, динамика доли кредитов, выданных участникам долевого строительства, показывает, насколько значимую роль льготная ипотека сыграла для рынка жилья в России.

«Во многих регионах впервые в истории покупатели строящегося жилья взяли больше кредитов, чем покупатели готового жилья. Однако в настоящее время этот показатель сократился до минимального уровня за последние годы», — говорит эксперт.

По ее мнению, теперь рынку жилья придется перестраиваться, так как семейная ипотека не сможет полностью компенсировать отмену льготной ипотеки.

«Девелоперам придется оптимизировать свои продукты, создавая более комплексные проекты, включающие не только жилую, но и коммерческую недвижимость. Также одним из трендов станет переход девелоперов в более высокие ценовые сегменты рынка, где покупатели меньше зависят от ипотечных кредитов», — добавила Гусева.