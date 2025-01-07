Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Петрозаводске ввели режим ЧС после взрыва газа в одном из домов
В Петрозаводске ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в одном из домов.
Как сообщает ТАСС, четыре человека пострадали, их с травмами разной степени тяжести доставили в республиканскую больницу. Жильцы дома эвакуированы.
Восемь жильцов дома находятся в городских общежитиях, им предоставят круглосуточное питание. Остальные решили остаться у родственников и знакомых.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников