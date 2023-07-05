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В Петропавловском соборе Казани открылся музей истории обители
Сегодня в Петропавловском кафедральном соборе Казани состоялось торжественное открытие музея с участием Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.
Посетили событие и Епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, Епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий, другие представители духовенства Татарстанской митрополии, сотрудники исполкома города, министерства культуры, туризма, директора музеев и депутаты.
Гостям показали ролик-презентацию о музее истории Петропавловского собора. Также сегодня в 18:00 планируется лекция на тему «Современные методы исследования икон».
В качестве лекторов выступят кандидат искусствоведения, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева Жанна Белик и заведующая отделом научной реставрации Музея имени Андрея Рублева, доцент кафедры реставрации Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета Ольга Труфанова.
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