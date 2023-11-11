В Петропавловский храм Кукмора доставили уникальные святыни православного мира

Фото: © Эльвира Иванова

Сегодня в Петропавловский храм города Кукмор доставили уникальные святыни православного мира: башмачок святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу и копию чудотворной иконы Божией Матери Скоропослушницы из афонского монастыря Дохиар.

«Мы не могли мечтать о том, что эта великая реликвия, значимая для христиан всего мира, вдруг окажется в нашем небольшом храме. Это чудо свершилось благодаря стараниям главы нашего района Сергея Димитриевича [Димитриева], молитвам верующих людей, и, самое главное, в этом проявилась милость Божия», — отметил настоятель храма святых апостолов Петра и Павла города Кукмора Сергей Елисеев.

Фото: © Эльвира Иванова

Храм едва вместил всех желающих побывать на праздничном молебне в честь прибытия святынь.

«Это такая редкая святыня, что посетила наш Кукмор по Божьей милости. Такая радость, как много православных людей собралось! Мы очень надеемся, что всё у нас будет хорошо, ведь с нами защита», — поделилась переживаемыми эмоциями прихожанка Надежда Шараева.

Фото: © Эльвира Иванова

На Корфу нетленные мощи святителя покоятся в облачении, а на его ногах надеты башмачки с золотым шитьем. Стоит отметить, что переданный в дар башмачок святителя — не единственный.

Согласно преданию, святитель Спиридон ходит по миру и делает добро людям, и при этом его башмачки «изнашиваются»: на них появляются глина, песок, водоросли. Согласно обычаю, их меняют дважды в год и передают святыню в один из православных храмов в разных уголках мира.

Фото: © Эльвира Иванова

Поклониться святыням смогут не только жители, но и гости района. Они останутся на постоянное хранение в храме святых апостолов Петра и Павла.