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Происшествия 4 января 2025 10:00

В Петропавловске-Камчатском произошел разлив мазута из танкера «Остров Сахалин»

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Фото:t.me/dvtproc

Накануне в Петропавловске-Камчатском произошла утечка мазута во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в резервуары ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго». Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, судно обоновано, распространение попавших в воду нефтепродуктов по поверхности не зафиксировано.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательных норм в области эксплуатации водных судов. Если будут выявлены нарушения, последуют соответствующие прокурорские меры.

#утечка #Камчатка #разлив нефти
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