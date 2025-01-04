В Петропавловске-Камчатском произошел разлив мазута из танкера «Остров Сахалин»

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Накануне в Петропавловске-Камчатском произошла утечка мазута во время перекачки топлива из танкера «Остров Сахалин» в резервуары ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго». Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, судно обоновано, распространение попавших в воду нефтепродуктов по поверхности не зафиксировано.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательных норм в области эксплуатации водных судов. Если будут выявлены нарушения, последуют соответствующие прокурорские меры.