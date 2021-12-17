В Петербурге загорелся строящийся на заводе «Северная верфь» корвет

Сегодня вечером в Санкт-Петербурге на заводе «Северная верфь» загорелся строящийся корвет проекта 20385 «Проворный». По разным данным, в результате пострадали от двух до трех человек, передает ТАСС.

«На заводе „Северная верфь“ произошло возгорание на строящемся заказе — корвете проекта 20385», — рассказал агентству представитель Объединенной строительной корпорации. Он заверил, что «для выяснения всех обстоятельств инцидента» будет назначена специальная комиссия.

При этом источник агентства в кораблестроительной отрасли заметил, что огонь повредил «ходовую рубку главного командного поста и башенно-мачтовую конструкцию».

Пожару присвоен наивысший ранг сложности. Площадь возгорания достигает 800 кв. метров. В тушении огня участвуют 168 человек и 42 единицы техники, сообщил источник в экстренных службах.

По информации городской станции скорой медицинской помощи, на пожаре пострадали трое. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, состояние двух других расценивается как удовлетворительное.

Впрочем, по данным источника в медицинских службах, пострадали двое пожарных. Они госпитализированы с ожогами: состояние первого тяжелое, второго — средней тяжести. Это помощник начальника караула и пожарный пожарно-спасательной части №91, уточнил собеседник агентства.

«Проворный» — второй в серии корветов проекта 20385. Корабль начали строить в 2013 году, его планировалось передать флоту в конце 2022 года. Предполагалось, что «Проворный» войдет в состав Камчатской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» проект 20385 представляет собой модернизацию базового проекта 20380 с усиленным зенитно-ракетным и противокорабельным вооружением. Корветы этого типа оснащены универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», зенитным ракетным комплексом «Редут» и противолодочным комплексом «Пакет». Помимо «Проворного», на Северной верфи строится и его систершип — «Гремящий».