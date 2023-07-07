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В Петербурге задержали двух мужчин, которые напали на адвоката Елену Пономареву
В Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на подмосковного адвоката Пономареву, сообщает ТАСС.
«Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге», – указано в сообщении.
Установлено, что накануне в полицию поступило сообщение о том, что на автобусной остановке на Рублевском шоссе неизвестный мужчина облил жидкостью зеленого цвета адвоката Елену Пономареву, после чего скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку.
В настоящий момент задержанных доставляют для проведения следственных действий.
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