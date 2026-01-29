news_header_top
Происшествия 29 января 2026 15:36

В Петербурге за взятку задержали начальника военного представительства Минобороны

В Санкт‑Петербурге задержан начальник 178‑го военного представительства Минобороны России капитан второго ранга Владимир Никитин. Об этом сообщила пресс‑служба УФСБ по городу и Ленинградской области, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, Никитин причастен к получению взятки в особо крупном размере от представителя коммерческой организации. Деньги, как утверждается, предназначались за беспрепятственное подписание документов о приемке электронной компонентной базы, используемой в рамках гособоронзаказа.

Возбуждено уголовное дело. «Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу», – добавили в пресс-службе УФСБ.

#антикоррупция #взятки #Минобороны #Санкт-Петербург
