В Петербурге выявлено 2637 случаев «омикрона», 478 — за последние сутки

По последним данным, новым омикрон-штаммом коронавируса в Санкт-Петербурге заразилось 2637 человек. Об этом сообщает местное Управление Роспотребнадзора.

«Всего на 25.01.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом „омикрон“, подтверждена у 2637 граждан, в том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию», — отмечается в сообщении ведомства.

В управлении уточнили, что завозные случаи выявлены среди студентов (42), туристов (12), петербуржцев, вернувшихся с отдыха в Доминикане, ОАЭ, Великобритании, Египте, Франции, Испании и Сербии (20).

Из общего числа пациентов 478 зарегистрировано за последние сутки.

«Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение», — добавили в петербуржском Роспотребнадзоре.