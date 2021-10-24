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24 октября 2021  00:07

В Петербурге вводят жесткие ограничения из-за коронавируса

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В Санкт-Петербурге на объявленные выходными дни с 30 октября по 7 ноября решено ввести дополнительные ограничения, передает РИА Новости.

На этот период закрывают все организации общепита и объекты розничной торговли, а также фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, косметические салоны, бани и салоны красоты.

Практически в эту неделю жители города на Неве смогут сходить только в продуктовый магазин, аптеку или парикмахерскую.

Что касается туристов, то их будут заселять в гостиницы и пансионаты, а также пускать в музеи и театры только при наличии QR-кодов.

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