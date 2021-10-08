В Санкт-Петербурге возможно ужесточение ограничений для пожилых людей из-за Covid-19

Если темпы вакцинации против коронавируса в Санкт-Петербурге среди пенсионеров будут оставаться низкими, то возможно ужесточение ограничений для этой категории граждан, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что несмотря на то, что по темпу вакцинации Санкт-Петербург сейчас занимает третье место после Брянской и Пензенской областей, уровень привившихся пожилых людей не слишком высок.

«Но надо сказать, что такой темп все-таки нас не удовлетворяет, прежде всего потому, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше среди всей когорты граждан составляет всего 40%. То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей», — сказал он.

Лисовец выразил надежду на то, что старшему поколению все-таки удастся объяснить важность вакцинации. По его мнению, в противном случае при ухудшении эпидситуации возможны ограничительные меры для этой категории граждан.

Президент РФ Владимир Путин также неоднократно подчеркивал важность вакцинации от Covid-19, отмечая эффективность и безопасность отечественных препаратов.