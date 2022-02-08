В Петербурге возбуждены уголовные дела из-за плохой уборки снега

Несколько уголовных дел о хищении денежных средств возбуждены в Санкт-Петербурге в отношении организаций, которые занимаются уборкой снега. Об этом сообщает РИА Новости.

После прокурорской проверки, которая выявила нарушения, в городе проводят обыски, а также другие следственные и процессуальные действия.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов наведался с неожиданной проверкой вначале в Пушкинский, а после в Выборгский и Курорный районы города. Беглов проверил, как очищены от снега дороги и дворы.