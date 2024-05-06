В Петербурге возбуждено уголовное дело за осквернение Знамени Победы

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту осквернения символа воинской славы России. Следственный комитет России сообщил, что неизвестный мужчина повредил краской Знамя Победы в одном из районов города, передает ТАСС.

Согласно заявлению Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, расследование ведется следственным отделом по Приморскому району.

По данным следствия, 4 мая 2024 года на проспекте Королева неизвестное лицо оставило следы черного красящего вещества на полотне Знамени Победы. Сейчас предпринимаются все необходимые следственные действия для установления личности подозреваемого.

Ранее местные СМИ сообщили, что предполагаемый нарушитель распылил черную краску из шприца на три российских флага и два Знамени Победы на проспекте Королева. Одно из Знамен Победы было расположено над баром, где его действия зафиксировала камера наблюдения. Поврежденные символы были изъяты для экспертизы в рамках уголовного дела.