Китайские авто массово выходят из строя в РФ

Из-за атмосферного давления в Санкт-Петербурге владельцы китайских авто массово столкнулись с проблемами. Как рассказал автовладелец Андрей на сайте drive2, у его машины загорелся «чек».

«В СПб пришел сибирский антициклон, а с ним повышенное атмосферное давление, из-за этого идет отмена рейсов суперджетов. И как бы смешно и абсурдно это ни звучало, сегодня массово на «джуликах» загорелся «чек», в основном на полноприводных», – рассказал водитель.

Причем в автосервисе выяснилось, что с аналогичными проблемами обратились еще 19 владельцев «китайцев» и за считаные минуты эта цифра доросла до 60.

«На момент обращения я был уже 20-м, пока доехал, больше 40 звонков, и это только на одном дилере, на момент диагностики звонков было уже за 60», – написал он.

По его словам, у всех машин одна и та же проблема: ошибка по датчику давления турбины.

«Быстро подключили несколько машин, моя была 3-й, и у всех одно и то же. Так что без паники, ждем три дня, когда вернется атмосферное давление», – пошутил Андрей.