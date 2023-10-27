В Петербурге веганы, а в Краснодаре «сыроеды»: какой сыр выбирают россияне

Как изменились вкусовые предпочтения россиян, а также какие виды сыра любят в разных городах и регионах страны? Об этом рассказали аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка», изучив данные за период с января по октябрь 2022 и 2023 годов.

В этом году россияне стали съедать в 2,5 раза больше сыра, чем в предыдущем. Самые активные любители сыра живут в Москве и области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Южном федеральном округе. В 2023 году Московская область обогнала Санкт-Петербург, вытеснив его на третье место по сравнению с прошлым годом.

В топе самых популярных у россиян сыров лидируют твёрдые и полутвёрдые сорта, на втором месте — плавленые сыры, а на третьем — творожные. Чуть меньший интерес вызывают рассольные, мягкие, сыры с плесенью и растительные сыры.

Аналитики отмечают, что творожные сыры стали популярнее: в этом году их съели почти в 4 раза больше, чем в предыдущем. На эту цифру заметнее всего повлияли жители Краснодарского края, которые стали чаще заказывать почти все виды сыра, а также москвичи: в этом году они начали отдавать предпочтение творожному сыру вместо рассольного, сравнявшись во вкусовых предпочтениях с жителями остальных регионов.

Но самый большой интерес у россиян возник к растительному сыру — в этом году объём его потребления вырос в 9 раз.

Растительный сыр — это специальный продукт, который по виду и вкусу похож на обычный сыр, но изготавливается из растительных компонентов. Он не содержит животных белков, жиров, углеводов и других элементов животного происхождения. Например, тофу, один из самых известных растительных сыров, производится из соевого молока. Такие сыры обычно выбирают вегетарианцы, люди с лактозной непереносимостью и приверженцы здорового образа жизни. В России растительный сыр становится всё популярнее. Среди лидеров потребления в прошлом году были Северо-Западный и Приволжский федеральный округа, а в этом году к ним присоединился и Центральный.

Однако самым востребованным растительный сыр по-прежнему остаётся не среди москвичей, а среди жителей Северной столицы. В 2023 году петербуржцы съели его в полтора раза больше, чем москвичи. А вот жители Владивостока и Воронежа к растительному сыру оказались равнодушны.