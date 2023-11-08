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В Петербурге ученик пришел в школу с арбалетом и выстрелил в лицо сверстнице
Полиция проводит проверку после происшествия в средней школе на 5-й линии Васильевского острова. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как выяснилось, сообщение о том, что в одной из школ, расположенной на 5-й линии Васильевского острова, бегает ученик с арбалетом, поступило сегодня днем. На место оперативно выехали сотрудники полиции.
Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы, и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета.
В ведомстве сообщают, что девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза. В настоящее время ученик передан психологам для оказания помощи.
Как установили полицейские, мальчик в школе характеризуется положительно, семья полная и на учете в полиции не состоит.
В настоящее время проводится проверка.
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