В Петербурге ученик пришел в школу с арбалетом и выстрелил в лицо сверстнице

Полиция проводит проверку после происшествия в средней школе на 5-й линии Васильевского острова. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, сообщение о том, что в одной из школ, расположенной на 5-й линии Васильевского острова, бегает ученик с арбалетом, поступило сегодня днем. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы, и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета.

В ведомстве сообщают, что девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована с травмой глаза. В настоящее время ученик передан психологам для оказания помощи.

Как установили полицейские, мальчик в школе характеризуется положительно, семья полная и на учете в полиции не состоит.

В настоящее время проводится проверка.