news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Петербурге у здания военкомата сработало самодельное взрывное устройство
Скопировать ссылку
Сегодня возле здания военкомата Невского района в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
«Сработало самодельное взрывное устройство. Возле дома 5 по улице Крупской», – указано в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, возгорания нет.
В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2