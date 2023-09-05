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Происшествия 5 сентября 2023 14:43

В Петербурге у здания военкомата сработало самодельное взрывное устройство

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Сегодня возле здания военкомата Невского района в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Возле дома 5 по улице Крупской», – указано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, возгорания нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.

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