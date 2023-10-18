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В Петербурге у возможных участников избиений прохожих ведутся обыски
В Санкт-Петербурге по месту жительства проходят обыски у парней, которые являются возможными соучастниками избиений прохожих, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за роликов в сети, на которых группа молодых людей избивает случайных прохожих в торговых центрах и возле метро.
После задержания шестерых парней, чья причастность сейчас устанавливается, возбуждены дела о хулиганстве, совершенном группой лиц.
По версии следствия, группа молодых людей, применяя насилие, из хулиганских побуждений нападали на неустановленных в настоящее время следствием лиц и провоцировали драки в общественных местах.
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