В Петербурге у возможных участников избиений прохожих ведутся обыски

В Санкт-Петербурге по месту жительства проходят обыски у парней, которые являются возможными соучастниками избиений прохожих, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за роликов в сети, на которых группа молодых людей избивает случайных прохожих в торговых центрах и возле метро.

После задержания шестерых парней, чья причастность сейчас устанавливается, возбуждены дела о хулиганстве, совершенном группой лиц.

По версии следствия, группа молодых людей, применяя насилие, из хулиганских побуждений нападали на неустановленных в настоящее время следствием лиц и провоцировали драки в общественных местах.