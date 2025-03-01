В Петербурге у пары из Испании родился 14-й малыш

В Санкт-Петербурге у пары родился 14-й малыш. Сами родители ребенка переехали в «культурную столицу» 10 лет назад из Испании.

Как сообщил родильный дом №9, родителей зовут Арасель и Хавьер.

«Дети – цветы жизни…Мне уже 41 год. И я живу в России 10 лет… Это у меня уже 14-й ребенок, но роды 13-е, потому что у меня двойня. Здесь (в родильном доме №9 – прим. Т-и) я рожаю уже седьмой раз. Первые семь детей родились в Испании, и еще семь – здесь, именно в этом роддоме», - рассказала мама Арасель.

Она добавила, что у них родилась девочка.

«Я очень люблю девочек…Как я уже сказала, это 14-й ребенок и у меня все разные», - говорит мама.

Так, по ее словам, новорожденная не хочет пить грудное молоко, а пьет только из бутылки, чего с предыдущими детьми у Арасель не было.

«У нее свой характер. Она любит кушать быстро и легко. Назвали Элит. Это немецкое имя», – поделилась мама.

Самому старшему ребенку в семье сейчас 15 лет. А самому младшему (не считая новорожденного) – 1 год 8 месяцев.

Отметим, что сами родители тоже из многодетных семей. Хавьер - шестой ребёнок в семье, Арасель - седьмая. Они встретились и поженились на Родине, а потом вместе с шестью детьми переехали в Питер. Сейчас их старшие дети уже ходят в школу и детсад. Дома дети говорят на испанском языке, а с друзьями - на русском языке.