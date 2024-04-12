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Происшествия 12 апреля 2024 17:20

В Петербурге трамвай протаранил толпу пешеходов

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В Санкт-Петербурге трамвай протаранил толпу пешеходов на зебре. Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

Сообщается, что ЧП произошло рядом с «Приморской». По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них получил серьезные травмы.

Фото: © Соцсети

Предварительная причина аварии – отказ тормозов.

#трамвай
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