В Петербурге суд оштрафовал телеканал Aiva за пропаганду ЛГБТ*

Телеканал «Айва ТВ» получил штраф в размере 500 тысяч рублей за содержание ЛГБТ*-пропаганды в музыкальном клипе Сергея Лазарева, сообщает РИА Новости. Инцидент касается видеоролика на песню «Так красиво», который был показан на канале в 2017 году.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о привлечении телеканала к административной ответственности за содержание пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В официальном заявлении суда отмечается: «Стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), принадлежащие двум разным людям одного пола, то есть потенциально воспринимающиеся как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения».

Постановление суда пока не готово в полном объеме, но известно, что размер наложенного штрафа составил 500 тысяч рублей для телеканала.

На данный момент Сергей Лазарев и представители «Айва ТВ» воздерживаются от комментариев по данной ситуации.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.