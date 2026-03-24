В Петербурге суд оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за нарушение правил пропуска интернет-трафика. Компания позволяла своим клиентам пользоваться YouTube, обходя специальные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Представитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в судебном заседании пояснила, что материалами мониторинга подтвержден факт прохождения трафика в обход ТСПУ, что является нарушением требований законодательства о связи», – написала она в Телеграм-канале.

Для юридических лиц закон устанавливает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, но суд учел принцип справедливости и соразмерности наказания и снизил сумму до 250 тыс. рублей. При этом в суд представитель компании не явился.