news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 марта 2026 18:57

В Петербурге суд оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

Читайте нас в
Телеграм

В Санкт-Петербурге мировой судья оштрафовал интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за нарушение правил пропуска интернет-трафика. Компания позволяла своим клиентам пользоваться YouTube, обходя специальные технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Представитель Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в судебном заседании пояснила, что материалами мониторинга подтвержден факт прохождения трафика в обход ТСПУ, что является нарушением требований законодательства о связи», – написала она в Телеграм-канале.

Для юридических лиц закон устанавливает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, но суд учел принцип справедливости и соразмерности наказания и снизил сумму до 250 тыс. рублей. При этом в суд представитель компании не явился.

#суд #Санкт-Петербург
news_right_1
news_right_2
news_bot
