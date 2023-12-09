В Петербурге суд арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

В Петербурге суд арестовал гражданина америкики и РФ Юрия Малева, которого обвиняют в реабилитации нацизма из-за его постов в сосцети с георгиевской лентов, сообщает РИА Новости.

Малеву вменяют два эпизода. Сперва он разместил в ОК изображение ленты 8 июля прошлого года и подписал его, как опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Для отождествления этого лица Малев использовал нецензурную брань.

Накануне празднования Дня Победы, 8 мая 2023 года, он также в ОК опубликовал фотографию трупа и подписал «как правильно носить георгиевскую ленточку».

В пресс-службе судов отметили, что, как указывает следствие, этими действиями Малев выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества.