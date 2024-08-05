В Петербурге стали наказывать водителей за «шумные» автомобили и мотоциклы по-новому

В Петербурге полиция начала активную борьбу с водителями, которые нарушают тишину в городе. Речь идет о владельцах автомобилей и мотоциклов, которые в погоне за мощностью делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев двигателя, сообщают в пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве отметили, что подобные шумы вызывают справедливое негодование у других граждан, особенно когда такой автомобиль проезжает поздно вечером под окнами жилых домов. Также резкий звук двигателя отвлекает внимание водителей, создавая угрозу безопасности на дороге.

Автоинспекторы Санкт-Петербурга провели анализ административного законодательства и разработали новый механизм для привлечения к ответственности «шумных» водителей. Нарушители привлекаются к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ: 8.23 – за превышение допустимых норм шума и 12.5 – за внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Руководство главка поддержало эту инициативу.

За прошедшие выходные тестирование новой инициативы привело к привлечению к ответственности 15 водителей, чьи автомобили превышали допустимые нормы шума. Для замера уровня шума применялся специальный сертифицированный прибор.

У нарушителей есть два варианта: в течение 10 дней вернуть техническое состояние своего автомобиля к заводским «настройкам» или же столкнуться с аннулированием регистрации и изъятием номеров. Езда уже на таком автомобиле грозит лишением водительских прав.