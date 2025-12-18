В Петербурге школьнику предъявили обвинение в покушении на убийство учителя

В Санкт-Петербурге 15-летнему школьнику, который напал на учительницу, а также сотруднице охранного предприятия предъявили обвинение.

Как сообщает ТАСС, 15 декабря ученик нанес ножевые ранения учительнице. Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». Сотруднице охранного предприятия предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Женщина не произвела досмотр школьника, пронесшего нож в школу, несмотря на срабатывание рамки металлоискателя.

Подросток частично признал вину, при этом он отрицал наличие конфликта с учителем. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сотрудница охраны признала вину.