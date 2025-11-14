В Петербурге шестерых человек задержали за развращение 13-летней девочки

В Санкт-Петербурге задержали шестерых мужчин, которые обвиняются в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки, а трое из них – в половых сношениях с потерпевшей, пишет РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года они вступали с 13-летней девочкой в переписку интимного характера, а также, находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга, совершали в отношении нее действия сексуального характера.

Трое из них вступили с ней в половую связь. По данным агентства, среди задержанных числится ее отец.

Всех фигурантов задержали, им предъявлено обвинение.