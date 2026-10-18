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Происшествия 18 октября 2026 09:17

В Петербурге после атаки БПЛА загорелся логистический центр Ozon

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Ночью в Санкт-Петербурге после атаки украинских беспилотников загорелся логистический центр маркетплейса Ozon. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы оперативно эвакуировали всех работников, никто не пострадал», – заверили в пресс-службе.

Находившиеся на складе товары скрыты с витрины. Заказы, которые не могут быть привезены с других объектов, будут отменены.

«Поставки от продавцов в этом комплексе мы не принимаем, он выполняет другие задачи. Логистические маршруты с пострадавшего объекта перераспределяются между другими логистическими центрами», – добавили в компании.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что после ударов БПЛА начались пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах города и на Петербургском нефтяном терминале.

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#атака БПЛА #Санкт-Петербург #ozon #спецоперация
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