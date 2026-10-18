В Петербурге после атаки БПЛА начался пожар на нефтяном терминале

Украинские беспилотники ночью атаковали Санкт-Петербург, после чего начались пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах города и на Петербургском нефтяном терминале. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов.

По словам руководителя города, жертв нет. Пожарные устраняют возгорания, в целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Также «возможны перебои мобильного интернета», уточнил он.

Издание «Фонтанка» передает, что в ряде локаций изменены маршруты городского транспорта. На данный момент угроза атаки БПЛА в Петербурге отменена, Пулково начинает подготовку к обслуживанию рейсов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что БПЛА ночью атаковали дата-центр VK в Ленинградской области.