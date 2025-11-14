В Петербурге поймали выходцев из Центральной Азии, похищавших людей под видом полицейских

Сотрудники ФСБ и полицейские задержали трех предполагаемых участников преступной этнической группы выходцев из Центральной Азии. Их подозревают в разбойных нападениях с огнестрельным оружием и похищениях людей в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС, с ноября 2024 года по февраль 2025 задержанные под видом сотрудников полиции совершили серию нападений на жителей Санкт-Петербурга в целях разбоя и вымогательства.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Разбой».