news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 14 ноября 2025 12:23

В Петербурге поймали выходцев из Центральной Азии, похищавших людей под видом полицейских

Читайте нас в
Телеграм

Сотрудники ФСБ и полицейские задержали трех предполагаемых участников преступной этнической группы выходцев из Центральной Азии. Их подозревают в разбойных нападениях с огнестрельным оружием и похищениях людей в Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС, с ноября 2024 года по февраль 2025 задержанные под видом сотрудников полиции совершили серию нападений на жителей Санкт-Петербурга в целях разбоя и вымогательства.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Разбой».

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025