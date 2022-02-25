В Петербурге почти на 30% снизилось число госпитализаций с Covid-19

В Санкт-Петербурге отмечается снижение числа госпитализированных с коронавирусом. Так, за предыдущую неделю этот показатель уменьшился на 29%, сообщает пресс-служба администрации города.

«Снижается нагрузка на городские больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении сегодня находятся около 7 тысяч больных. За минувшую неделю по сравнению с предыдущей количество госпитализированных больных уменьшилось почти на 29%», — отмечается в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что ситуация в городе остается напряженной, однако заболеваемость снижается, что позволяет вернуть часть ковид-стационаров к работе с обычными пациентами.

«Вместе с тем хочу напомнить петербуржцам о необходимости сделать прививку или ревакцинироваться. По данным медиков, именно своевременная вакцинация помогла людям перенести Covid в легкой форме», — подчеркнул он.