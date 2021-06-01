В Петербурге откроют дилерский центр Aurus

Aurus запустит дилерский центр в Санкт-Петербурге до конца 2021 года, а также рассмотрит возможность организации офисов продаж в Казани, Красноярске и Екатеринбурге, Сочи. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на материалы пресс-службы Кремля.

«На данный момент в России продажи машины осуществляются через галерею Aurus, открывшуюся в августе 2019 года в Москва-Сити. До конца года планируется запуск дилерского центра в Санкт-Петербурге, также в среднесрочной перспективе будет рассмотрена возможность продаж и сервисного обслуживания в Сочи, Казани и Екатеринбурге», - говорится в материалах.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant.

Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

Ранее «Татар-Информ» сообщало о том, что торжественное мероприятие, посвященное запуску серийного производства автомобиля Aurus Senat состоялось на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан. Президент РФ Владимир Путин дал старт производству в режиме видеоконференцсвязи.