В Петербурге откроется фотовыставка о жизни мусульманской уммы Татарстана

Сегодня, 16 августа, в Российском этнографическом музее откроется фотовыставка «Веди нас прямым путем», приуроченная к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. На ней будут представлены снимки татарстанских фотографов Рамиля Гали и Фарита Губаева, сообщает Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проект назван по шестому аяту первой суры Корана. На фотографиях, которые смогут увидеть попечители выставки, запечатлены два периода современной истории ислама в Татарстане. Это возрождение интереса к религии в позднесоветские годы и сегодняшняя жизнь мусульманской уммы.

Фотолетопись включает установку полумесяца на башню Сююмбике в Казанском кремле, первые коллективные молебны, открытие исторических и строительство новых мечетей, встречи мусульман с представителями других конфессий и другие моменты исламской жизни республики в 80-х и 90-х годах XX века.

Помимо прочего, с помощью фотографий оказался запечатлен и первый праздник «Изге Болгар җыены», состоявшийся в 1989 году по инициативе муфтия Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ныне Центральное духовное управление мусульман России) Талгата Таджуддина. Тогда тоже отмечалось 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии, но по мусульманскому календарю.

Фотопроект реализован в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года культурного наследия народов России. Церемония открытия состоится в 16.30 в Мраморном зале Российского этнографического музея (Санкт-Петербург, ул. Инженерная, д. 4/1). Выставка будет работать месяц — вплоть до 16 сентября.