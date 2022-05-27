В Петербурге начались испытания первого в РФ противоопухолевого препарата от рака груди

В Санкт-Петербурге стартовали клинические испытания инновационного лекарственного средства для лечения рака молочной железы. Это первый противоопухолевый препарат, который создан на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Об этом со ссылкой на Институт химической биологии и медицины Сибирского отделения РАН, где проводятся испытания, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что отделение института разрабатывает новое лекарство совместно с центром «Вектор» Роспотребнадзора и резидентом «Сколково» ООО «Онкостар».

Завлабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер рассказал, что в мае препарат ввели первой пациентке, которая сейчас находится под наблюдением врачей. Он отметил, что девушка чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов не обнаружено.

«Сейчас в эксперимент включают вторую пациентку. Мы предполагаем, что первая фаза клинических испытаний займет около двух лет. Это связано тем, что препарат абсолютно новый, первый в своем классе», — добавил Рихтер.

В институте объяснили, что новое средство для терапии рака молочной железы разработали на основе вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. Впервые в истории в противоопухолевый препарат добавили ген, способный самостоятельно синтезировать белок-убийцу раковых клеток. Во время первой фазы клинических испытаний необходимо оценить безопасность препарата и переносимость его компонентов. Добровольцы, желающие принять участие в исследовании, могут заполнить анкету на сайте НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.

Доклинические тесты показали, что новое лекарство эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, но не затрагивает здоровые клетки, подчеркнули в научном центре.