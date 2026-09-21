В Петербурге на 14-летнюю девочку завели дело за поджог полицейских авто

В Санкт-Петербурге на 14-летнюю девочку завели дело о теракте за поджог полицейских авто, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

Накануне подросток облила служебные машины горючей жидкостью и подожгла их. После этого она пошла к другому отделу полиции, где также собиралась совершить поджог, однако была задержана.

«В ходе допроса несовершеннолетняя пояснила, что в мессенджере Telegram, в канале «Дайвинчик», она познакомилась с молодым человеком, после чего ей стали поступать указания о совершении преступных действий. Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения», – рассказали в Следкоме.

В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются причины, заставившие подростка совершить преступление.