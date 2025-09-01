В Петербурге мужчину приговорили к 12 годам за попытку сбыта почти 650 кг наркотиков

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 12 годам колонии строгого режима за попытку сбыта 643 кг наркотиков.

Его задержали при погрузке в автомобиль брикетов с кокаином массой 643 кг.

По версии следствия, мужчина разместил наркотики в арендованном гараже на территории гаражного кооператива на проспекте Народного Ополчения. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.