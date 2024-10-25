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В Петербурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть пострадавшие
Мужчина с ножом ворвался в супермаркет в Петербурге и напал на посетителей. В результате пострадали несколько человек, сообщает Росгвардия.
«В Санкт-Петербурге прибывшим нарядом вневедомственной охраны Росгвардии оказывается первая помощь пострадавшим в супермаркете в ходе нападения злоумышленника с ножом», – говорится в заявлении ведомства.
На месте работают экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
UPD. Как сообщает источник РИА Новости, напавший с ножом на людей в супермаркете обезоружен, ранения получили охранник и посетительница.
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